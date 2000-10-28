В иркутском Академгородке организовали соревнования по лазертагу среди школьников 17:28, 17 августа 2018 г.



После каникул встретились на поле битвы. В иркутском Академгородке сегодня проходят соревнования по лазертагу среди школьников. Несколько команд выясняют, кто самый внимательный, меткий и шустрый.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Обычный спортивный стадион на сегодня превратился в поле брани. За каждым объектом противник. Из лазерного оружия перестрелку ведут команды школьников. На чеку нужно быть каждую секунду, чтобы подольше продержаться в игре. А лучше, конечно, выйти победителем.

Игра в лазертаг в Академгородке продлится весь день. С утра школьники младших классов, потом в меткости будет соревноваться среднее звено. Ну а вечером встреча старшеклассников. Праздник организовали по заявке местных ТОСов. Идею помогли осуществить мэр Дмитрий Бердников и депутат Владимир Потапов. Лазертаг - игра командная. Неплохо после школьных каникул детям вновь почувствовать себя одним коллективом. "У нас есть мероприятия в период школьный, мы проводим спартакиаду. В школьные каникулы таких мероприятий мало, и потому их надо проводить. Особенно в августе, когда все дети собираются с каникул, чтобы как-то наших ребят занять и уже подготовить к школе", - отметил Владимир Потапов, депутат думы г.Иркутска.

Следующее командное соревнование "Спартакиада" состоится очень скоро, уже в первой декаде сентября.