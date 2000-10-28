В Иркутске продолжают вручать нагрудные знаки к почетной грамоте Законодательного собрания 17:24, 17 августа 2018 г.



Чтобы благодарность была зримой. В Иркутске продолжают вручать нагрудные знаки к награде - почетной грамоте Законодательного собрания. Их получают тренеры и врачи, журналисты и юристы. Те, благодаря кому наша область становится лучше.

Для Галины Солуяновой 17 августа, день гибели Александра Вампилова, - особая дата. Вся ее жизнь так или иначе связана с именем драматурга. Это благодаря ее энергии и воле в городе появился культурный центр Вампилова. Она общалась с семьей, бережно собрала и сохранила экспонаты для музея писателя: и личные вещи, и письма, и даже кепку, в которой он ушел из дома в последний день. Сегодня, как и каждый год, Галина Анатольевна пришла к памятнику Вампилову с белыми цветами. Они как символ чистого листа, начала, того, что еще предстоит. "Я хочу превратить центр Вампилова в Международный центр Александра Вампилова. Сейчас это уже есть. Есть, да. И Корея, и Китай, и Франция, и Польша, и Америка. Но это разовые какие-то вещи. А хотелось бы, чтобы мы везде звучали так. Так что еще надо поработать", - говорит Галина Солуянова, директор культурного центра А. Вампилова.

Сегодня Галине Солуяновой в числе 30 других обладателей почетной грамоты вручил нагрудный знак председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Это возможность еще раз выразить благодарность всем, кто своим трудом заслужил награду. "Грамотами ЗС награждено больше 800 человек в Иркутской области с первого дня ее установления, грамота сама по себе даже претерпела изменения во внешнем виде. Вначале это была такая скромная грамота просто в рамочке, сегодня это разработанная, красивая грамота, которую, я думаю, каждый из вас с гордостью хранит в семье", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Обладатели почетной грамоты Законодательного собрания также имеют право получить звание "Ветеран труда Иркутской области".