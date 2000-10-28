Маратовская развязка в Иркутске официально открыта 17:10, 17 августа 2018 г.



Ждали и дождались. Маратовская развязка в Иркутске официально открыта. Завершился второй этап строительства кольца. Его начали в середине мая. Строители выпрямили участок, расширили проезжую часть за счет дополнительной полосы. Также появилась парковка на 17 мест возле 9 поликлиники, новое освещение.

Проезд по транспортной магистрали изменился. Сегодня здесь уже нанесли разметку, установили знаки, к которым иркутянам пора привыкать. "На выезде с Рабочего Штаба висит знак "главная дорога". С улицы Баррикад нужно будет уступать дорогу. Посмотрим все в жизни, как это будет работать. Наша модель показала, что она работоспособна и пропускная способность здесь не уменьшилась, а наоборот, увеличилась", - сообщил Андрей Пономарев, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

Для того чтобы сделать этот район еще и эстетически привлекательным, с жителями обсуждают возможность благоустройства участка внутри кольца. Но на этом работы не закончатся. В планах на следующий год сделать пешеходный переход. Только будет ли он наземный или подземный - вопрос пока открытый.