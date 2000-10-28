Затонувший гидросамолет подняли со дна Байкала 17:05, 17 августа 2018 г.



Следователи и представители межгосударственного авиационного комитета продолжают выяснять причины и обстоятельства аварийной посадки воздушного судна на воду. Уже допросили пилота и владельца гидросамолета, сообщили в пресс-службе следственного комитета России. Напомним, легкомоторный самолет упал в 300 метрах от Ольхона. Гидросамолет при наборе скорости ударился о волну. Так как на левом крыле был поврежден подкрылок, самолет начал крениться и ушел под воду. Позже выяснилось: им управлял тот же пилот, который потерпел крушение в районе Хужира в прошлом году.