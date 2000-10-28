В Иркутске пройдет открытый международный командный турнир по дзюдо 15:24, 17 августа 2018 г.



В спорткомплексе "Байкал-Арена" 18 августа в 10.00 начнутся предварительные схватки, финальные состязания запланированы на 17.00. Участие в турнире подтвердили 13 команд, в том числе по три команды из Японии и Монголии, по одной из Грузии и Казахстана. Состязаться будут юниоры 1998-2001 годов рождения в пяти весовых категориях. На татами выйдут известные дзюдоисты Приангарья, победители и призеры Кубков Европы Махмадбек Махмадбеков, Мурад Чопанов, Алим Калаев и другие. Турнир посвящен 75-летию Государственного училища олимпийского резерва города Иркутска.