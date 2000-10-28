В Иркутской области напечатали 3 миллиона 768 тысяч бюллетеней для голосования на выборах депутатов Заксобрания 14:38, 17 августа 2018 г.



Бюллетени для выборов депутатов Законодательного собрания региона третьего созыва напечатали полностью. Всего изготовили 3 миллиона 768 тысяч штук. Сегодня председатель областного избиркома подписал акт приема-передачи. А также в типографии уничтожили пластины. С их помощью печатали бюллетени. Бракованные образцы, изготовленные при отладке оборудования, отправили в измельчительную машину. Процесс печати бюллетеней занял восемь дней.

"Все восемь дней процесс печати бюллетеней был под постоянным контролем. Дежурили члены избирательной комиссии, сотрудники аппарата, полиция круглосуточно здесь находилась. Сегодня спецсвязь забирает бюллетени под свою ответственность и затем передает их в территориальные избирательные комиссии", - сообщил Илья Дмитриев, председатель избирательной комиссии Иркутской области.

Передать бюллетени теризбиркомам спецсвязь должна не позднее 31 августа. Напомним, выборы депутатов областного парламента состоятся 9 сентября. А на следующей неделе досрочное голосование пройдет в труднодоступных населенных пунктах.