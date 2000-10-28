Школу на 700 мест построили в микрорайоне Китой в Ангарске 14:25, 17 августа 2018 г.



Здание возвели в рекордные сроки, уже 1 сентября там ждут учеников. Через год в городе нефтехимиков откроют еще одну школу. Специальная комиссия проверила объекты, которые строят в Ангарске.

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Хотя работы на новой набережной еще не завершены, в солнечный день здесь можно встретить отдыхающих. Живописное место уже полюбилось жителям. Но основная функция более серьезная, чем эстетическая. Берег Китоя обрушался и нуждался в укреплении. Во времена паводков был риск подтопления поселков Старицы и Кирова. "На этом месте был просто обрыв, тут не было ничего, тут была земля, глина, трава, и не было никакого прохода, единственное, где можно было пройти - это сверху. Здорово, что сделали такую набережную, можно погулять, походить, покататься на велосипеде и просто классно провести время", - говорит Ярослав Рюмкин.

Больше километра берега укрепили. Правительство региона добилось включения этого объекта в федеральную программу, средства выделили также из областного и местного бюджетов. Ход работ проверила специальная комиссия во главе с губернатором Иркутской области. Благоустройство планируют закончить в 2019-м.

Такие же сроки для школы в 7А микрорайоне в Ангарске. Образовательное учреждение начали строить еще в 90-х годах, но тогда работы не завершили. По поручению губернатора Сергея Левченко в 2016 году за здание взялись с новыми силами. Здесь будет спортивный, несколько актовых залов, зимний сад, клуб и бассейн. Работы на объекте постараются закончить к 1 сентября следующего года.

Школа в микрорайоне Китой примет учеников уже через две недели. Она рассчитана на 725 детей, места хватит всем, кто живет рядом. Здание успели построить с нуля этим летом. Учли и потребности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Даже раздевалки в двух спортзалах для них будут отдельными.

Татьяна Демидова, директор школы №11: У нас такие дети есть, их 63 человека, различных категорий, но для них все условия созданы: и пандусы, в актовом зале подъемы для них есть, специальные туалеты для них есть с поручнями.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Школа была здесь в поселке старая, деревянная, хотя к ней относились всегда с любовью, как к своему собственному дому. Дети получат такой дворец образования, конечно, для поселка Китой и для всего города это очень серьезное событие.

Оборудовали кабинеты информатики, огромный актовый зал, готовы группы продленного дня, предусмотрели спальные места. А на улице обустроили спортивную площадку. Учителя говорят: дети уже с удовольствием приходят в школу и очень ждут официального открытия.