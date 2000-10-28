Битва за магазин развернулась в областном центре 20:25, 16 августа 2018 г.



Крыльцо в аренду, вызов полиции, четыре автокрана и магазин. На бульваре Рябикова в Иркутске сегодня шла настоящая битва за торговую точку. Собственник здания и арендатор выясняли взаимоотношения. Они не могли поделить крыльцо, которое одни намерены ремонтировать, а другие отрицают, что это нужно. Прохожие выдвигали предположения: быть может, это антиалкогольная компания?

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Срочно, рейдерский захват! Призыв прозвучал. Съемочная группа выехала на место. На бульваре Рябикова неспокойно. Оказалось, события начались не сегодня. "Полседьмого утра в понедельник, 13 августа, неизвестные нам люди привезли сюда блок, поставили на крыльце, обвязали все скотчем", - рассказала Любовь Стыденко, директор предприятия.

Здание, где расположен магазин, сдано в аренду компании на 10 лет. Там сделали ремонт и открыли торговую точку по продаже алкогольных напитков. Но через год это же здание продали другому собственнику, что называется, с обременением. По договору он не может ни выгнать арендаторов, ни поднять плату. Началась война. Регулярно появляются представители нового владельца, но документов не показывают. Какое отношение они имеют к этой постройке, история умалчивает. По документам хозяин - частное лицо. На место сегодняшних разбирательств он не приехал.

Между тем, в социальной сети появились фотографии, подпись и предположения: жители бульвара Рябикова борются против магазина алкогольной продукции. Вот что сказал сторож, который заверил, что видел все. "Зачем мне это надо, зачем? В телевизоре я еще буду фестивалить? Я тут дежурил в этой машине до трех часов ночи сегодня. Заходили люди всю ночь, заходила молодежь. Девчонки 13-15 лет выходили с бутылками, это я сам лично видел", - сказал Алексей Головин, сторож магазина.

Бетонные блоки лежали на крыльце. Машина с автокраном стояла рядом. Не первая машина, уже третья за день. Водители отказывались забирать груз в непонятной ситуации. Приехала полиция. И еще один автокран. Даже подтянулись сотрудники охранного агентства.

Мужчина, который так и не представился, пояснил, что против наличия этого магазина выступают местные жители. Таковых, правда, поблизости не нашлось. Зато появилась еще одна версия. Новый собственник взял в аренду крыльцо магазина в здании, которое ему принадлежит, и хочет его отремонтировать. При помощи бетонных блоков.

Полицейский встретил еще один подъемный кран, который вызвали арендаторы- представители магазина, и распорядился блоки с крыльца все же убрать. Они ничем не закреплены и потенциально опасны. Крыльцо освободили от плит. Другая сторона пообещала, что не пройдет и часа, как строительные блоки все же вернут на место. Кто победит в этой войне, пока неизвестно. Решать это будет суд.