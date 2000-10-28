Премьеру оперы "Царская невеста" представят в "Тальцах" 18 августа 18:47, 16 августа 2018 г.



"Царская невеста" в "Тальцах". В субботу в этнографическом комплексе представят одну из самых ярких и исторически важных опер. Организаторы тщательно готовятся к приему гостей. Зрителей ждет много сюрпризов.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Без дела никто не сидит: специалисты проверяют свет и звук, костюмеры отглаживают наряды. В музее "Тальцы" полным ходом идет подготовка к постановке оперы "Царская невеста". Организаторы решили задействовать весь Илимский острог. Каждое здание - уже декорация. "Все, что окружает меня, будет прибрано. И прибудут артисты, они проведут свою первую репетицию. Все остальное у нас готово. Только номера прибить к лавочкам, пронумеровать сидения трибуны - и все, мы готовы к приему", - сказал Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Участвовать в постановке будут не только люди. На этот день актерами станут лошади и собаки. А на сцене яркое шоу представят именитые артисты российской и мировой оперы. И, как признается директор филармонии, состав солистов звездный. "Одни фамилии чего стоят. Это Алексей Тихомиров, Анастасия Привазнова, Виктория Коркачева. Это солисты Большого и Мариинского театров, солист сербской оперы Желько Андрич. Состав звездный", - отмечает Ирина Касьянова, директор Иркутской областной филармонии.

К этому событию готовились долго и тщательно. Привлекли не только звездных артистов. Создание декораций - отдельная история. "Это не простая работа - сделать такого масштаба голову медведя. Тем более, она рабочая, на которую можно вставать, делать мизансцену. Она не просто бутафорская, она как место действия. Лапы - тоже место действия, на котором можно работать. И это противостояние медвежьей огромной шкуры и эта очень легкая фата - в этом и есть, так скажем, конфликт", - говорит Александр Плинт, главный художник Иркутского академического театра им. Охлопкова.

Было много волнений: как зазвучит голос солистов на открытой площадке, успеют ли подготовить все декорации? Но самое главное переживание связно с возможными осадками. Воплотить все идеи в жизнь, если будет дождь, просто невозможно. Поэтому организаторы пошли на хитрость и пригласили шамана, который выполнил ритуал для привлечения благоприятной и солнечной погоды. Поможет ли этот ритуал, зрители узнают в субботу, 18 августа, когда состоится премьера оперы "Царская невеста".