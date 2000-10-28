Иркутский Ромео может получить четыре года тюрьмы за 22 розы 18:20, 16 августа 2018 г.



Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть кражу. Полицейские задержали молодого человека. Он украл букет из цветочного магазина на улице Степана Разина в Иркутске. 22 белые розы. Цветы обошлись бы в четыре тысячи рублей. Их у 20-летнего парня не было. Поэтому он решил уйти с букетом, не заплатив.

"Пришел в магазин, попросил собрать букет из 22 роз. Когда мне отдали букет, просто взял и ушел. Хотел девушке подарить!" – рассказал молодой человек.

К слову, цветы девушка получила. А вот незадачливый Ромео получит статью за грабеж. Согласно уголовному кодексу ему может грозить до четырех лет лишения свободы.