Баскетбольный клуб "Иркут" пополнился новыми игроками, сменился и главный тренер 18:14, 16 августа 2018 г.



Подготовка к серьезной игре в самом разгаре. Баскетбольный клуб "Иркут" проводит предсезонные сборы на базе спортивного комплекса "Зенит" в Иркутске. Сегодня спортсмены провели открытую тренировку для СМИ. В команде немало новичков, сменился и главный тренер.

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Первые после перерыва тренировки - набор формы, как говорят игроки, "беготня". На пятый день сборов уже чуть легче, делятся спортсмены. Сейчас им предстоит познакомиться и сыграться. В клубе немало новичков. Из прежнего состава контракт подписали с пятью игроками. Еще шесть рекрутов уже набрали, в их числе Алексей Жердев. В прошлом сезоне он играл за тульский "Арсенал" в суперлиге-2, в копилке - участие в молодежных сборных страны. "Я легкий тяжелый форвард. Стиль игры - тяжело сказать, это, наверное, надо спрашивать у других игроков, тренеров. Люблю борьбу, люблю агрессию что в защите, что в нападении. Не люблю уступать какие-то единоборства на площадке", - говорит Алексей Жердев, игрок БК "Иркут".

Тренерский тандем "Иркута" начал совместную работу в полную силу. Александр Лукин недавно вернулся с первенства Европы, где был задействован в тренерском штабе молодежной сборной России до 18 лет. Ведущий наставник "Иркута" Алексей Васильев прилетел на сборы из Санкт-Петербурга. Составом доволен: игроки боевые, очень позитивные. Задача на сезон - попасть в плей-офф, хотя уже сейчас понятно: легко не будет. "Знаем, что будет тяжело, усилились все. Порядка семи команд очень хороших. Это и Владивосток, и Сахалин, который сейчас скупает все, что можно и нельзя, "Спартак" Санкт-Петербурга хорошую селекцию проводит. Мы постараемся зацепиться, у нас ребята, которые собрались, очень мотивированные, очень амбициозные, очень голодные до побед, очень злые", - рассказал Алексей Васильев, главный тренер БК "Иркут".

Сборы в Иркутске стартовали 12 августа и продлятся до начала сентября. После команда отправится в Сербию, где продолжит подготовку к сезону.