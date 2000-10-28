"Урокам французского" Валентина Распутина исполняется 45 лет 18:10, 16 августа 2018 г.



"Уроки французского" на уроках литературы. 18 августа самому известному рассказу Валентина Распутина исполнится 45 лет. Первую часть произведения опубликовали в иркутской газете "Советская молодежь". Тот выпуск 73-го года был посвящен памяти Александра Вампилова. Как связаны эти события и кому на самом деле Распутин посвятил свои "Уроки французского"? История одного рассказа - в нашем материале.

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Номер газеты "Советская молодежь" от 18 августа 1973 года. Первая публикация "Уроков французского". И ровно год с гибели Александра Вампилова. В этом рассказе, который после войдет в школьную программу и полюбится нескольким поколениям читателей, переплелись две литературные судьбы. Валентин Распутин посвятил произведение Анастасии Копыловой - матери Вампилова. "Валентин Григорьевич еще сам в ту пору не отошел от этой боли. Ну наверное, это душевная потребность это сделать. Ну как без этого, как мать не поддержать? Вот все смешалось: тоска по учительнице, которая его тогда спасала, это же реальное событие, и тоска за маму друга", - говорит Галина Солуянова, директор культурного центра Александра Вампилова.

Распутин говорил: глядя в лицо этой удивительной женщины, не старевшей, доброй и мудрой, я вспоминал и свою учительницу. Той учительницей была Лидия Михайловна Молокова. В голодные послевоенные годы она стала для своего ученика ангелом-хранителем. И спустя годы он воссоздал ее образ, а через него образ всех своих учителей. "Валентин Григорьевич написал этот рассказ в знак благодарности всем тем учителям, которые были у него, которые преподавали, которые учили его. И, как он вспоминает то время, самое главное, что я помню из того времени, - это уроки человечности", - рассказывает Елена Манушкина, заведующая экспозиционным отделом "Музей В.Г. Распутина".

В начале двухтысячных иркутская учительница немецкого языка Лидия Бражник нашла ту самую Лидию Михайловну в Нижнем Новгороде и завязала с ней переписку. Будучи уже пожилой, Лидия Михайловна пыталась восстановить в памяти годы, когда была классной руководительницей девятого класса в усть-удинской школе. Тогда она не знала, что ее ученик Валя - будущий великий писатель. Рассказывала, что учился он хорошо, играл в школьных спектаклях и что она иногда, и правда, подкармливала голодного ученика, чтобы ему хватало сил на учебу. А вот играли ли они в пристенок и поддавалась ли Лидия Михайловна мальчику, так и осталось загадкой. Об "Уроках французского" учительница, написала так: "То, что Валентин Григорьевич так тепло пишет об учителях, ..., это дело его душевной щедрости, его благодарной натуры от природы и родителей. А для меня его книжная Лидия Михайловна укор - какой следовало бы быть и до какой я не дотянула".