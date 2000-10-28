Международная конференция, посвященная проблемам заболеваемости раком, проходит в Иркутске 17:56, 16 августа 2018 г.



Количество онкологических заболеваний растет, но при этом улучшается диагностика рака. Современные методы ранней диагностики в Иркутске сегодня обсуждают специалисты на международной конференции. В областной онкоцентр приехали врачи из-за рубежа и крупных городов России. Какие цифры статистики они обозначили и в каком направлении идет работа? Расскажем далее.

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Диагностика заболевания начинается именно здесь. В специальной лаборатории сначала отделяют биопсийный или операционный материал, затем отправляют его на дальнейшую обработку. Микротомия, парафиновый блок и окрашивание. Лаборанты, для которых рак – это, прежде всего, предмет исследования, говорят: каждая опухоль уникальна, у каждой свой срез и свой рисунок. Именно этот рисунок врачи затем могут часами рассматривать через микроскоп. Диагностика - первая и самая важная задача, от нее в конечном итоге зависит исход лечения, а иногда и жизнь человека. В последние годы опухоль в начале своего развития у нас в регионе начали выявляют чаще. Например, рак молочной железы в 94% случаев диагностируют на первой и второй стадии. Раньше запущенных заболеваний было намного больше. "Сегодня мы будем решать с министром здравоохранения о реорганизации патологоанатомической службы. Это целый комплекс морфологических центров. Их будет три: в Братске, Ангарске, Иркутске, которые будут называться "второе мнение в онкологии". Уверенно высказанное по диагнозу любой локализации рака - это очень важно", - сказала Виктория Дворниченко, главный врач Иркутского областного онкологического диспансера.

Опытом ранней диагностики рака в Иркутске поделятся специалисты из Голландии, Монголии, Франции, а также врачи из России - из Казани и Новосибирска. Специалисты подтверждают: заболеваемость онкологией за последние годы растет. За 10 лет на 35%. Как ни парадоксально, связано это с увеличением продолжительности жизни. В целом же ситуация в Иркутской области такая: запущенность рака шейки матки снизилась на 20%. Ситуация с онкологией желудка, кишечника и легких хуже. "Совместного сотрудничества с российскими врачами и докторами по морфологии у меня не было. Мне бы хотелось услышать много нового. И хотелось бы дальнейшего сотрудничества, чтобы наши доктора могли тут учиться", - отметила Уянга Готто, директор национального патологоанатомического центра Монголии.

Конференция продлиться три дня. А в ноябре в Иркутске встретят еще одну делегацию: приедет опытная команда хирургов. Врачи обсудят современные методы лечения рака печени и поджелудочной железы.