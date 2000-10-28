Туристку, которая получила травму в походе, доставили вертолетом из Казачинского-Ленского района в больницу Иркутска 17:42, 16 августа 2018 г.



Специалисты МЧС сегодня провели спасательную операцию. Известно, что эвакуация потребовалась потому, что девушка повредила ногу и дальше идти не смогла. Она шла в составе туристической группы, которая приехала из Москвы. Туристы вышли 8 августа из Северобайкальска и должны были дойти до озера в Казачинско-Ленском районе. Маршрут протяженный, 3-й категории сложности. Его зарегистрировали у спасателей. Благодаря этому удалось быстро принять меры к эвакуации пострадавшей туристки.