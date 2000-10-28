Купил очки или брелок с видеокамерой - иди в тюрьму 17:35, 16 августа 2018 г.



Сейчас довольно жестко наказывают за покупку "шпионской" аппаратуры. Но торгово-промышленная палата предлагает смягчить закон. С начала 2018 года следователи завели 7 таких уголовных дел. К слову, за весь прошлый год их было только 6.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

За съемки этого сюжета мне может грозить уголовная ответственность. Ведь сейчас по закону ни покупать, ни пользоваться "шпионскими" камерами нельзя. В данный момент я тоже веду видеосъемку, но вам еще нужно догадаться, где спрятана камера.

Маленькая, да удаленькая. За использование такого устройства сейчас можно получить 4 года тюрьмы. Пока до реальных сроков дело в судебной практике не доходило. Тем не менее, ежегодно штрафы только за покупку камер и прослушки получают более 200 россиян. "Как правило, люди осуждаются к штрафам, ограничению свободы либо лишению свободы, но условно. Тем не менее, стоит помнить, что данная статья относится к категории преступлений средней тяжести. Максимальная ответственность за данное преступление - 4 года лишения свободы. Для сравнения: за уклонение от уплаты налогов лицо может быть приговорено к двум годам лишения свободы", - комментирует Александр Казаков, адвокат.

Обычно люди покупают такое устройство из любопытства или для слежки за родственниками. Но посылки редко доходят до адресатов, если только одновременно с наручниками. Купить подобные камеры в виде ручек, брелоков или кулонов в интернете не представляет труда. Предложений масса. Только продавцы не спешат делить ответственность с покупателем.

Ирина, менеджер интернет-магазина: Их по-разному вообще эксплуатируют, кто как видеонаблюдение. В общем, это на вашу фантазию. Самые маленькие - это 2 см на 2 см, такие кубики.

- Мне ничего не будет за это, если я куплю у вас эти камеры?

Ирина, менеджер интернет-магазина: Вообще не должно быть.

- Но я же буду за людьми наблюдать?

Ирина, менеджер интернет-магазина: Ну это уже не наше дело.

К слову, в Иркутской области следователи уже перевыполнили план по уголовным делам за шпионскую аппаратуру. На прошлой неделе суд оштрафовал на 10 тысяч рублей ангарчанина, который решил проследить за няней таким противозаконным способом. А одного из российских фермеров теперь знает вся страна. Он пожаловался Путину на то, что его хотят осудить за использование GPS-маячка для коровы. "Котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Я не понимаю, в чем проблема, связанная с коровой", - сказал мужчина.

После вмешательства сверху дело прекратили. Но это, скорее, исключение, чем правило. За последние полтора года в Иркутской области по статье пошли 13 граждан. Они отделались испугом и солидным штрафом. Юристы советуют вовсе воздержаться от таких покупок. Ну или подождать с приобретением видеоаппаратуры, пока сам факт покупки перестанет считаться уголовным преступлением, а перейдет в разряд административных правонарушений.