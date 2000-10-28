Открыт новый офис продаж управления капитального строительства 17:14, 16 августа 2018 г.



Число сделок на первичном рынке жилья в регионе за первое полугодие 2018-го почти вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. Лето - традиционная пора сезонного затишья. Но к осени рынок постепенно начинает оживать.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Почти на полтора процента выросли цены на первичное жилье в Иркутске. Эксперты говорят: сейчас в областном центре есть перенасыщение рынка. Предложений много. Фиксируют даже рост сделок по новостройкам. И такая картина будет в ближайшие год-два. Низкая ставка по ипотеке здесь не единственная причина. "Эксперты сейчас прогнозируют рост рынка. Потому что на фоне санкций многие покупатели просто уйдут из рискованных активов, таких как облигации, например. И будут вкладывать деньги по старинке в недвижимость. Как в защищенный актив, как в инвестицию", - комментирует Надежда Грошева, экономист.

Сегодня жители все чаще покупают квартиры в больших новых микрорайонах. Один из таких - Эволюция. В конце лета здесь отмечают оживление спроса на недвижимость. А те, кто уже купил квартиру, вполне их понимают.

Праздник по случаю открытия нового офиса продаж управления капитального строительства. Для удобства покупателей его разместили там, где сразу можно увидеть и будущую квартиру, и почувствовать жизнь микрорайона. "Это позволит иркутянам еще удобнее приобретать квартиры в нашем районе для того, чтобы окунуться в атмосферу всего жилого района, чтобы увидеть особенности домов, оценить детские площадки, инфраструктуру. Еще нам важно общаться с нашими жильцами. Мы понимаем в чем наши планировки удобные", - говорит Татьяна Коковина, руководитель клиентского сектора продаж АО "УКС г.Иркутска".

На сегодня уже заселили 26 жилых домов. Сейчас возводят еще восемь. А по плану здесь будет 60 блок-секций. Общая площадь района 25 гектаров. Большая современная школа, два детских сада, спортивный центр и зеленый парк на площади в шесть гектаров. Таким будет микрорайон к 2023 году.