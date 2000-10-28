Треть законов, принятых парламентом Иркутской области, социальной направленности 15:22, 16 августа 2018 г.



Треть законов, которые принял парламент Иркутской области за пять лет, социальной направленности. В том числе, по поддержке старшего поколения. Об этом рассказал спикер областного парламента Сергей Брилка на первом семинаре-совещании председателей советов Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов СФО. Заседание прошло сегодня в Иркутске.

Сергей Брилка отметил, что законы разрабатывают, в том числе, при взаимодействии и консультировании с ветеранскими организациями. Так, с этого года детям Великой Отечественной войны положена ежегодная выплата ко Дню Победы - 2000 тысячи рублей. Законодательное собрание приняло закон в поддержку приемных семей, инвалидов и людей пожилого возраста, а также ветеранов труда Иркутской области. "Во все времена именно по отношению к заслуженным людям, к опыту и примеру старших и по вниманию к ветеранам со стороны органов власти судили об уровне развития страны. Именно организация совета ветеранов в 90-е годы встали во главе укрепления государственности в Российской Федерации", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.