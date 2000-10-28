Спасатели готовятся к эвакуации получившей травму девушки в Казачинско-Ленском районе 14:38, 16 августа 2018 г.



Группа спасателей отправилась сегодня в Казачинско-Ленский район. Там готовятся к эвакуации девушки. Она шла в составе туристической группы и повредила ногу. Ей оказали первую помощь и сразу же сообщили спасателям о происшествии.

Туристы приехали из Московской области. Они вышли 8 августа из Северобайкальска и должны были дойти до озера в Казачинско-Ленском районе. Всего их 11 человек, в том числе четверо детей. Маршрут довольно протяженный, 3-й категории сложности. Его зарегистрировали у спасателей. Благодаря этому удалось быстро принять меры к эвакуации пострадавшей туристки. "В настоящее время вертолет улетел. Сейчас, как мы рассчитываем, он уже должен быть на месте. В составе группы вылетели спасатели для того, чтобы подготовить площадку для посадки вертолета. Если вертолету негде будет сесть, то будет произведен подъем на вертолет с подвисанием", - сказал Валерий Шанц, заместитель начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

А накануне спасатели помогли еще одной туристической группе спуститься с хребта Хамар-Дабан. В ней боло пять девушек. Маршрут они также зарегистрировали. Периодически выходили на связь и сообщали свои координаты. Затем выяснилось, что одна из участниц похода не может продолжать путь. Продовольствие, рассчитанное на 10 дней, закончилось. Навстречу туристам отправилась группа спасателей Южного поисково-спасательного отряда и двое волонтеров. Девушкам принесли продукты, взяли на себя часть груза и помогли при спуске с горы. Добираться до поселка Солзан пришлось более 20 километров.