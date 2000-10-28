Восемь медалей завоевали спортсмены Иркутской области на первенстве мира по тайскому боксу 13:46, 16 августа 2018 г.



Соревнования проходили в Бангкоке. Золото в своих весовых категориях взяли Дарья Тихонова и Елизавета Ерохина. Среди юниорок первое место у Анны Милюхановой. Среди юношей лучшим стал Иван Гористов. Три серебряные награды у Дианы Пустовой, Марины Ланчуковой и Даниила Дежнева. Бронза у Данила Данилова. В целом сборная команда России на первенстве мира по тайскому боксу завоевала 26 золотых медалей и заняла второе общекомандное место, уступив только спортсменам Таиланда.