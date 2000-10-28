День рождения Академгородка будет праздновать Иркутск в эти выходные 18:48, 15 августа 2018 г.



Одному из самых оживленных микрорайонов исполняется 55 лет. Ко дню рождения завершают обустройство дендропарка. Для жителей создают комфортные пешеходные зоны и долгожданную велосипедную дорожку. Самым настоящим подарком для горожан стала 19 школа, она распахнет свои двери 1 сентября. Также появится памятный знак научных институтов.

Ход и качество работ под контролем мэра Дмитрия Бердникова. Градоначальник провел итоговое заседание оргкомитета по празднованию юбилея со дня основания Академгородка. "Мы не только приступили к тем работам, которые анонсировали, но и даже сделали чуть больше. Проект у нас уже разрабатывается стадиона - любимого места жителей Академгородка. На следующий год мы формируем его как современное спортивное ядро", - сообщил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Кроме того, в дендропарке Академгородка проводят работы по созданию еловой аллеи. В этом году для жителей микрорайона благоустроят и центральную площадь. Помимо этого, по программе "Комфортная городская среда" здесь комплексно отремонтируют 11 дворов.