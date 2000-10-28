Иркутянка Василина Бурлакова не раздумывая бросилась спасать утопающего ребенка 18:07, 15 августа 2018 г.



Сегодня по фотографии весь Иркутск искал героя, точнее героиню. Девушку на белом велосипеде, которая спасла тонущего ребенка. В понедельник она вытащила девочку из воды на теплых озерах, убедилась, что с ней все хорошо и уехала. С помощью сотен публикаций в соцсетях удалось найти отважную иркутянку. Это Василина Бурлакова. История спасения глазами спасающего - в следующем материале.

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"Слышу крики такие истошные: помогите, помогите! Я сперва подумала, что это шутка, ну детские голоса там, мало ли, они прикалываются. Но когда уже второй, третий раз, я решила, что схожу проверю. Вот здесь из-за поворота побежала, побежала, дошла до этого места и потом уже увидела, что там никаких шуток, что дети вообще в паническом ужасе, они кричат. Я сперва эту девочку даже не заметила, которая тонула, потому что она уже вообще полностью под водой была, только волосы плавали сверху. Ну я зашла и думала, что она будет сопротивляться как-то. Взяла ее за руку, а она нисколько не сопротивляется, просто уже как труп", - рассказывает Василина Бурлакова.

К счастью, делится Василина, делать сердечно-легочную реанимацию не пришлось: девочка, хотя успела наглотаться воды, быстро пришла в себя. Одна из очевидцев спасения сфотографировала девушку на телефон. А Василина просто уехала домой на своем белом велосипеде. Она и не думала, что ей придется рассказывать эту историю, да еще по несколько раз за день. Вспоминает, утопающая была метрах в шести от берега. Дно здесь коварное: сначала мелко, а потом резко становится глубоко. Когда две подружки утопающей стали звать на помощь, на берегу было несколько взрослых, но в воду не раздумывая бросилась только Василина. "Я вообще ни о чем не думала. Я вижу: человеку нужна помощь. Не думала, не обдумывала нисколько этот момент. Когда я достала эту девочку, у меня было очень сильное чувство радости и счастья, я помню это точно. А сейчас обычная жизнь..." – говорит Василина Бурлакова.

Василина - ветеринар по профессии, она никогда не проходит мимо чужой беды. Чаще всего приходится оказывать медицинскую помощь на улице совершенно посторонним людям. По фотографии в соцсетях сегодня героиню узнала подруга. Слава Василину, скорее, смущает, чем радует. Ведь она просто привыкла так жить. А скоро девушку официально наградят. "Будет решен вопрос о представлении этой девушки к награде за спасение жизни ребенка. К сожалению, у нас за летний период текущего года на воде уже погибли 80 человек, из них 7 детей. Поэтому, конечно, мы благодарны всем, кто неравнодушен, кто вот таким образом, рискуя собственной жизнью, помогает другим", - сказал Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам Иркутской области.

Спасенная девочка пока не дала о себе знать. Может, после такого шума в соцсетях она свяжется с Василиной и поблагодарит подарившую ей вторую жизнь "девушку на белом велосипеде".