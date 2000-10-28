Жестоко расправившийся в Иркутске с женой и ребенком гражданин Таджикистана вину признает лишь частично 17:46, 15 августа 2018 г.



Ведет себя агрессивно и слов раскаяния не говорит. В Иркутске сегодня состоялось первое судебное заседание по обвинению в убийстве. Трагедия произошла в марте этого года. Гражданин Таджикистана с особой жестокостью зарезал свою жену и малолетнего ребенка. Что он говорит спустя полгода после преступления?

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"Убирайтесь, я не в театре" - такими словами обвиняемый встретил группу журналистов. Свою вину он признает, но частично. Подтверждает, что убивал, но последствий якобы не осознавал. Однако слова прокурора говорят об обратном: 20 ножевых ранений годовалому ребенку, почти 70 его матери. "Выбирая такой способ убийства Хабибуллоев заведомо осознавал, что причиняет Тураевой особые мучения, страдания и физическую боль. После наступления смерти Хабибуллоева и Тураевой Хабибулоев скрылся с места происшествия. Таким образом, своими умышленными действиям, Хабибуллоев совершил преступление, предусмотренное пунктами А, В, Д части второй статьи 105 уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство", - сказала Римма Новогородская, прокурор, государственный обвинитель.

Мать потерпевшей девушки говорит: скандалы и избиения были и раньше. С побоями ходили даже в травмпункт. Это при том, что девушка старалась угодить мужу и даже приняла его веру. "Она начала на него жаловаться на последних сроках беременности. И даже выгнала к сестре его. И такие моменты: я Наташу похвалю, а он говорит: ее нельзя хвалить, надо только ругать. Мне это не нравилось. Он говорил: это моя собственность, не лезьте! Вы были уже мамой, сейчас она мне принадлежит", - рассказывает мать убитой.

Убийство произошло на улице Байкальской в Иркутске. ЧП случилось в ночь на 13 марта. Молодой человек убил жену и ребенка из-за ревности. Доказательств не было, он просто заподозрил супругу в неверности. И до сих пор пытается выяснить истину. Но жену и ребенка уже не вернуть. Мужчине грозит пожизненное заключение. Следующее заседание суда состоится уже в понедельник, 20 августа.