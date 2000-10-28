Рыбный вопрос: сколько стоят морепродукты в Иркутске? 17:39, 15 августа 2018 г.



Минтай подорожал в России сразу на 25%. А виноваты в этом Европа и Китай. Наши соседи увеличили спрос на рыбу, из-за чего цены ожидаемо поползли вверх, в том числе на внутреннем рынке. Тем временем путина в разгаре и все мы ждем, что эта продукция наоборот подешевеет. Стоит ли ждать ценопада?

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Вот он, вожделенный для китайцев и европейцев минтай. На экспорт он, по официальным данным, идет по 78 рублей за килограмм, а нам, жителям богатой страны, по 140. Причем при условии, что недавно эта рыба даже немного скинула в цене.

По данным федерального Минсельхоза, по сравнению с прошлым годом минтай подорожал на 15 рублей за килограмм, то есть сразу на четверть стоимости. Российский минтай - в основном экспортный продукт, поэтому его цена на внутреннем рынке очень сильно зависит от мировой конъюнктуры, на которую в этом году влияют рост цен в Китае.

А это наша, иркутская, рыба. Она, как ни странно, тоже зависит от мировых цен. В основном от курса доллара и евро. Ведь корм для форели берут заграничный. А его на всю ферму при трехразовом питании уходит до полутора тонн в сутки. "Корм - это основные затраты на производство форели. Благодаря поддержке Минсельхоза мы цену держим до сих пор, 400 рублей оптовая цена. Именно в качестве, в поддержке по кормам. Там есть небольшая процентная ставка, которую они компенсируют. За счет этого мы цену сдерживаем. Если поддержку эту отменят, ну мало ли что случится, тогда цена, возможно, подскочит", - говорит Виталий Андриянов, генеральный директор форелевой фермы.

Где цены падают, так в интернете. Там торговцы морепродуктами чувствуют себя как рыба в воде и периодически объявляют скидки. Люди живут в соцсетях и там же покупают деликатесы. Предприниматель из Ангарска Александр Коротков поймал волну и превращает подписчиков в покупателей. "Все люди сидят в instagram. Утром проснулись, увидели новости о приходе, обрадовались, пошли в магазин. Все ждали икру 18-го года, вот она пошла. Люди ее пробуют, конечно, она малосольная сейчас идет. Всем нравится. Детям берут много очень, прямо спрашивают: можно ли ребенку. Сезон только начался, икра очень дорогая. Все заводы потратились на заправку топливом, обеспечение людей зарплатой, вылов. Сейчас будет осенняя икра, она будет подешевле", - сказал Александр Коротков, предприниматель.

Подешеветь должна и горбуша. Сейчас она по 300 рублей, можно найти и за 250 за килограмм. В любом случае самой популярной среди россиян остается селедка. Ее каждый гражданин за год съедает около трех килограммов. Но и она по стоимости уже догнала и даже перегнала все тот же минтай. И все ближе подбирается к форели.