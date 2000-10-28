Червивые и гнилые грибы выбросили на Центральном рынке Иркутска 17:26, 15 августа 2018 г.



Урожай грибов в этом году настолько большой, что им даже не дорожат. Фотографию оставленного богатства нам прислали телезрители. На Центральном рынке Иркутска бросили грибы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это червивые и гнилые экземпляры, можно сказать, отходы. По лесным законам такой способ утилизации довольно экологичный, но для городских джунглей явно не подходит.

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