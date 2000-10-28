Штормовое предупреждение объявлено в Иркутской области сегодня ночью и завтра днем 17:23, 15 августа 2018 г.



Сильные дожди, грозы и град уже бушевали два дня в западных, северо-западных, центральных и южных районах. К примеру, в Братске выпало больше месячной нормы осадков, очень сильный дождь прошел в Черемхово. Сегодняшний ночной дождь в Иркутске посчитали за умеренный. Сильные дожди, возможно, с градом продолжатся в северных районах: Усть-Куте, Киренске, Катангском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В Иркутске же будет просто неустойчивая погода с кратковременным дождем, температура днем до 22 градусов тепла.