Пешеходную дорогу на нижней набережной в Иркутске начали ремонтировать 17:16, 15 августа 2018 г.



Многострадальная тротуарная плитка, точнее ее частичное отсутствие, доставляет массу неудобств жителям Иркутска. Об этом мы рассказывали месяц назад в программе "Новости". Сейчас объем работ определен. Но дело в том, что сама набережная нуждается в капитальном ремонте, а бюджет пока заложен на текущий. Строители сделали отсыпку глубоких провалов, уложили гранитную плитку, но не везде.

"На данный год у нас были заложены работы по ремонту 35 квадратов плитки, но стоит учитывать, что работы закладывались год назад, в настоящий момент были выявлены объемы значительно больше, подрядчик выполнил работы по ремонту провалов порядка 50 квадратов, и требуется замена плиточного покрытия, порядка еще 50 квадратов", - сообщила Ольга Григорьева, специалист комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

В этом году плитку частично восстановят. В 2019-м ремонт продолжат. Территория набережной поделена: часть принадлежит городу, а другая юридическому лицу. И муниципалитет не может ремонтировать чужую собственность. В планах администрации договориться с владельцем о совместном содержании и планомерном проведении работ по восстановлению плитки на пешеходной зоне.