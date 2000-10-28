22 системы нелегальной автосигнализации изъяты в Иркутске 17:10, 15 августа 2018 г.



За торговлю нелегальными автосигнализациями можно дорого поплатиться. Полицейские Иркутска выявили точки, где продавали противоугонные средства, которые, скорее, не защищали, а делали машины доступнее для злоумышленников. С заявлением о сбыте поддельных сигнализаций обратился один из крупных производителей комплексов защитных устройств.

Вместе с экспертом фирмы-производителя полицейские проверили основные авторынки. Изъяли 22 системы автосигнализации и более двухсот брелоков к ним, которые продавцы выдавали за оригинальную продукцию. Контрафакт подкупает своей относительной дешевизной, но в итоге автовладелец рискует имуществом. Автоугонщики обходят охранную систему автомобиля при помощи устройств взлома и получают доступ к машине. По словам эксперта, чтобы отличить подделку, нужно обратить внимание на упаковку с продукцией. "Кнопки выступают у оригинала. Также, если мы перевернем, мы увидим, что серийный номер не является оригинальным. Брелоки очень ненадежны. К оригинальным системам не прописываются. Идет полный обман потребителя", - комментирует эксперт. За реализацию продуктов с чужим товарным знаком предусмотрены штрафы и полная конфискация товара.