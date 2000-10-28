Правительство призывает муниципалитеты работать на увеличением источников собственных доходов 14:31, 15 августа 2018 г.



Работать на увеличением источников собственных доходов. К этому призывает правительство муниципалитеты региона. Для этого областные власти будут создавать необходимые экономические и налоговые условия. Вопрос обсуждали на заседании регионального совета.

Перераспределение налогов из областного в местные бюджеты снижает поддержку территорий по межбюджетным трансфертам. Сегодня, например, 80% средств от упрощенной системы налогообложения и акцизов, переданных муниципалитетам, мобилизованы в городских округах. Тогда как проживает в них чуть больше половины от всего населения области. При этом главы городских округов ведут слабую работу по увеличению собственных доходов. Сергей Левченко призвал очень взвешенно подходить к вопросу перераспределения налоговых и неналоговых прибылей. "Сегодня тоже появляются предложения по "механическому" отчислению средств областного бюджета в муниципалитеты. В результате у нас появляются очередные перекосы в пользу самодостаточных муниципальных образований, и нам эти перекосы приходится исправлять. Давайте мы с вами будем внимательно относиться к таким предложениям, чтобы у нас не создавалось новых перекосов", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Также на региональном совете обсудили подготовку школ к новому учебному году. Сейчас в каждом муниципалитете области работают приемочные комиссии. К 20 августа проверят все школы и детские сады, а это 1956 образовательных учреждений. На сегодня половина из них прошла проверку на готовность. 1 сентября в регионе откроются четыре новые школы в Иркутске и Ангарске, в поселке Молодежный и селе Горячий ключ. До конца года достроят еще две в селе Тутура Жигаловского района и в поселке Усть-Уда.