Лесной пожар угрожал двум населенным пунктам в Катангском районе 18:29, 14 августа 2018 г.



Помогите, огонь подбирается к нашим домам! Звонки такого содержания стали поступать в редакцию программы "Новости" со вчерашнего вечера. Оказалось, лесной пожар подбирается к селу Бур в Катангском районе. Аналогичная ситуация и в населенном пункте Токма. Жители говорят: в их районе ветрено и жарко. Огонь распространяется быстро. А запах гари в воздухе насколько сильный, что уже тяжело дышать.

"Это же горит тайга! Нам бежать вообще некуда. У нас триста километров самый ближайший пункт городской. И дороги нет, и вертолеты у нас три раза в месяц летают. У нас дети задыхаются. Мы не могли открыть двери до одиннадцати часов дня. В доме сидели, в духоте, в тридцатиградусной жаре", - рассказал житель села Бур.

Как выяснилось, два населенных пункта действительно были под угрозой. В работу запустили два вертолета с десантниками. Обстановку удалось стабилизировать. В тушении пожара задействовали и местных жителей, они помогали в подвозе воды. "В восемнадцать часов мы туда уже высадились. Шесть человек десантников. К счастью, до населенного пункта пожар не подошел. Была проведена минполоса и отжиг в сторону населенного пункта. Сейчас населенному пункту ничего не угрожает", - сообщил Анатолий Сучков, начальник Иркутской базы авиационной охраны лесов.

Лесные пожары в Катангском районе начали терять свою силу. Кроме того, специалисты надеются и на погоду. По прогнозу на севере области ожидают обильное выпадение осадков.