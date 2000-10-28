Оперу "Царская невеста" поставят в музее "Тальцы" 17:52, 14 августа 2018 г.



Организаторы готовят настоящее шоу. На сцене выступят 10 талантливых солистов из разных уголков страны, более 40 артистов, среди которых представители зарубежья. До премьеры осталось буквально 4 дня. В "Тальцах" настоящий ажиотаж: билеты раскупили за двое суток. Опера под открытым небом соберет почти 900 зрителей.

Посетители смогут окунуться в атмосферу XVII века, прочувствовать всю глубину замысла благодаря живым декорациям и естественному антуражу Илимского острога. Постановку представят в оригинале, без сокращений. "Опера идет так, как написал ее Римский-Корсаков, без сокращений, потому что для меня эта опера - одна из самых лучших опер всех времен. Состав певцов уникальный. Я никогда не думал, что мы соберем такую бригаду", - сказал Илмар Лапиньш, главный дирижер губернаторского симфонического оркестра.

Премьеру наметили на 18 августа. Действо начнется в 17.30. Изюминкой станут сумерки. Главные события в опере будут развиваться в темное время суток для того, чтобы зрители полностью погрузились в загадочную атмосферу оперы. Единственное, чего опасаются организаторы, - непогода. В таком случае постановку перенесут на воскресенье, 19 августа.