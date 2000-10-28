Сразу три гранта выиграли молодые иркутские химики 17:49, 14 августа 2018 г.



Премию дали за разработку уникального средства для защиты печени, за конструирование новых молекул. Но это не единственные открытия, которые получат финансирование от Российского научного фонда.

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Оказывается, большие открытия возможны и тогда, когда все в мире уже вроде открыто. Новые соединения, новые материалы. Марина Лесничая работала над созданием антиоксидантного препарата наноселена для защиты печени. Селеновое средство будет доставляться напрямую к печени и перехватывать патогенные вещества. "Проблема повреждений печени свободнорадикального типа сейчас стоит очень остро. За счет токсических повреждений, онкологических, вирусных, микробных, и все они свободнорадикального поражения. Предлагаемый нами метод направлен на защиту клеток печени", - объясняет Марина Лесничая, автор проекта, кандидат химических наук.

Другой проект дает возможность создания реагентов для тонкого органического синтеза. Ученый Дмитрий Шабалин конструирует молекулы. А уже затем на их основе можно синтезировать новые материалы. "Это синтез новых, неизвестных ранее соединений, которые в дальнейшем будут использованы как своеобразные кирпичики для построения потенциальных кандидатов в лекарства и новых материалов", - говорит Дмитрий Шабалин, кандидат химических наук.

Все это нанотехнологи. Но, прежде всего, это исследования, которые дают понимание общей картины мира. "Прежде всего, это исследования фундаментальные, то есть направленные на получение принципиально новой информации об окружающей нас действительности. О новых химических законах, закономерностях", - сказал Борис Сухов, замдиректора Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН.

Гранты, которые получили ученые и весь институт, самые престижные в России. То, что сразу три проекта завоевали признание, дает основание гордиться иркутской наукой. Деньги - а это 1,5 миллиона рублей в год в течение трех лет и пять миллионов за те исследования, которые вела группа, - пойдут на научные цели и продолжение работы.