У иркутянки украли деньги, которые она собирала на лечение дочери 17:42, 14 августа 2018 г.



В Москве задержали подозреваемую в мошенничестве женщину. Весной потерпевшая нашла объявление благотворительного фонда, который обещал предоставить квоту на лечение. По телефону иркутянке и ее дочери предложили пройти дорогостоящий курс за рубежом, но с обязательным условием: нужно приобрести автомобиль стоимостью два миллиона рублей и передать его фонду. Потерпевшая условие выполнила, но псевдоблаготворители на этом не остановились. Для ускорения процедуры оформления документов попросили перевести на их счет еще 200 тысяч рублей. Вскоре телефон фонда оказался вне зоны доступа.

"Было очень убедительно, потому что она каждый раз спрашивала о ребенке, каждый раз рассказывала, какой персонал там будет, какая у нас будет медицинская сестра, какие процедуры Ксюше будут делать, массажи, купания", - рассказывает потерпевшая.

41-летнюю подозреваемую задержали в ее квартире в Москве. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, у женщины изъяли транспортные средства и арестовали счета.