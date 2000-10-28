Транспорт Иркутска проверили на токсичность выхлопных газов 17:32, 14 августа 2018 г.



Насколько опасны выхлопы автомобилей на дорогах Иркутска? Об этом специалистам рассказывают показатели специальных приборов - дымомера и газоанализатора. С их помощью сегодня оценивали токсичность транспорта. Общественного и личного. О результатах – в следующем материале.

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То, что с этой машиной что-то не так, видно невооруженным глазом. Показатели вредных веществ в выхлопных газах в самых высоких значениях. Водитель говорит: все дело в китайских форсунках. Он как раз собирался их поменять, но немного не успел. Штраф за то, что машина загрязняет воздух, небольшой - пятьсот рублей. Но, тем не менее, автомобилей с опасным выхлопом с каждым годом становится все меньше. Три года назад Иркутск вышел из списка городов с высоким индексом загрязнения воздуха. Специалисты отмечают: за последние пять лет машины на дорогах стали новее, их техническое состояние лучше.

Рейды по выхлопным газам в Иркутске в теплое время года проводят каждую неделю. Насколько вредно отработанное топливо, замеряют два прибора. Дымомер для дизельных двигателей и газоанализатор для машин на газе и бензине. "Остается у нас в городе также проблема с общественным транспортом, который не всегда бывает исправным. В части замеров. Мы направляем информацию всю в управление транспорта с целью того, чтобы договоры, которые заключаются на перевозки, мы уже могли корректировать. Машины все-таки должны быть исправными", - говорит Валентина Сафонова, главный специалист отдела экологической безопасности и контроля администрации г.Иркутска.

Итоги летних рейдов подведут осенью. Год назад четверть автомобилей на дорогах оказалась технически неисправной. Причиной того, что выхлопной газ стал токсичным и опасным, также может быть и некачественное топливо. Для этого у водителей с превышением норм дымности и токсичности уточняют, на какой АЗС они покупали бензин. Все данные затем передают в Ростехнадзор.