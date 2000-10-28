Заброшенную башню на плотине ГЭС начали демонтировать 17:27, 14 августа 2018 г.



Опасную вышку использовали для прыжков в воду экстремалы. С мая по сентябрь они выбирали этот объект для развлечения, снимали шокирующее видео. От желающих не было отбоя, не останавливали любителей адреналина никакие преграды и запрещающие знаки. Люди получали травмы, а в 2013 году от такого развлечения погиб мужчина. Он просто неудачно спрыгнул. Дно у плотины не расчищено: в воде арматура, железные прутья, ящики и ограждения. О сносе объекта предметно начали говорить в прошлом году, с тех пор вели работу по согласованию со всеми структурами. На первом этапе демонтажа снесут саму водонапорную башню, на втором разберут и мостик.