Иркутянин отсудил 60 тысяч рублей у администрации города за травму на лестнице 17:24, 14 августа 2018 г.



46 тысяч рублей отсудила ангарская пенсионерка за скользкие ступеньки. Она упала у магазина, ударилась головой и провела в больнице 10 дней. Суд установил, что собственник здания не очистил крыльцо от наледи и обязал ответчика выплатить женщине компенсацию морального вреда, утраченный заработок и расходы на лекарства. А житель Иркутска получил серьезные травмы, когда шел в супермаркет по лестнице. Вот только ему все расходы компенсировать отказались.

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Тот день Павел Орехов всегда вспоминает с эмоциями. Забыть такое точно не получится. Как обычно пошел в магазин, кратчайший путь по деревянной лестнице. Вдруг одна из ступеней хрустнула. Мужчина оказался под конструкцией. А потом в травмпункте с целым списком опасных травм. Лечиться пришлось долго и дорого. "После этого меня еще уволили с работы только из-за того, что я не стал работать. Вернее, не смог работать. Я подал именно на материальное возмещение по поводу причинения вреда здоровью. На что магазин "Слата" мне ответил, что за эту лестницу они не отвечают. Они всего лишь арендаторы. Что их якобы зона ответственности - само здание и 1,5 метра от него", - рассказывает Павел Орехов, пострадавший.

В городской администрации пояснили: разрешения на обустройство схода не давали. А значит, конструкция - самострой. Супермаркет всю ответственность продолжает перекладывать на городскую администрацию и отказался отвечать за лестницу. "Судом было признано, что данные обвинения в наш адрес необоснованны в связи с тем, что нам данная лестница не принадлежит", - сообщили нам по телефону.

Моральный вред Павлу Орехову удалось отсудить. Мужчина получит 60 тысяч рублей, если сегодня выиграет апелляцию. Но траты на лекарства суд счел недоказанными. А значит, потраченные 17 тысяч ответчик сэкономил. Павел надеется, что эти деньги он потратит на более надежную лестницу.