Иркутск едет в Томск к "Сахалину" 18:45, 13 августа 2018 г.



Не стоит пугаться, таковы итоги жеребьевки очередного раунда Кубка России по футболу. Эта процедура вызвала немало споров и подозрений как у болельщиков, так и у тренеров, а также самих игроков команд. Дело в том, что в 1/64 "Зенит" в гостях победил "Читу" и должен был встречаться на своем поле с клубом из ФНЛ. Но следующая игра неожиданно пройдет снова на выезде. Причем домашним полем для "Сахалина" является одна из баз в Томске. Больше всего возмущения вызвала подозрительная процедура жеребьевки команд. Она должна была пройти в одно время, но состоялась на полчаса раньше. Помимо этого, "Сахалин" неожиданно быстро определился с игровой формой и со временем старта встречи. Представители иркутского "Зенита" обвиняют будущих соперников в банальном подкупе и подтасовке результатов.