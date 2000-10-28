Пьяный водитель УАЗа врезался в стоящий на дороге квадроцикл на Ольхоне 18:39, 13 августа 2018 г.



Происходящее запечатлел видеорегистратор припаркованной на обочине машины. Отечественный автомобиль летит на большой скорости, избежать столкновения ему не дал встречный транспорт. В результате пострадали водитель и пассажир квадроцикла, а также пассажир УАЗа. Сотрудники ГИБДД установили: водитель автомобиля был пьян. К слову, за выходные на дорогах Иркутской области выявили 176 нетрезвых водителей. Тех, кого на нарушении закона поймали впервые, ждет административное наказание. А водителю, которого застали пьяным во второй раз, грозит уголовная ответственность.