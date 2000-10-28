Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО прошел в Иркутске 18:34, 13 августа 2018 г.



В День физкультурника в Иркутске на стадионе "Труд" каждый мог испытать себя в беге, прыжках, отжиманиях, стрельбе из пневматической винтовки. Там прошел летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

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Готовы ли вы к труду и обороне? Ответить на этот вопрос для себя каждый год решает все больше людей в России. Иван Суслов в стрельбе показал результат 34 очка. Это гораздо больше положенных на золотой знак 25 очков. Говорит, стрельба - давнее увлечение. И в целом комплекс не очень сложный. "Общефизические упражнения, наверное, несложные. Сложность вызывают те, которые направлены на выносливость. Это бег на длинные дистанции. А все остальные, в принципе, ничего в этом сложного нет. Различные виды спорта, различные увлечения: бег, прыжки, плавание, стрельба - все это есть в моей жизни. Каждый человек может и должен быть сильным", - считает Иван Суслов, участник фестиваля ГТО.

Нормативы ГТО разработаны для всех возрастов, от шести лет. Старшей возрастной границы нет, можно сдавать хоть в 90. Любитель ты или занимаешься каким-то спортом всерьез, также не имеет значения. На стадионе вместе со всеми нормативы сдавала чемпионка России по легкоатлетическому семиборью, участница Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, мастер спорта международного класса Ольга Курбан. И помогала советами другим участникам. "Есть масса нюансов, как облегчить то или иное упражнение. Скажем, при прыжке в длину с места нужно помочь себе руками. Если человек, я вижу, этого не использует, конечно же, можно подсказать и сделать это. То же самое бег на 60 метров. Если человек стоит в позе, когда у него плечи отклонены назад, конечно же, ему придется потратить долю секунд, когда он придет в положение для бега. Можно подсказать, чтобы сразу встал в стартовое правильное, и также десяточка будет у него в кармане, как говорится", - делится Ольга Курбан, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

В этом году физкультурно-спортивной организации Иркутской области, также как и Всероссийскому физкультурно-спортивному движению, исполняется 95 лет. Сейчас в Приангарье 19 видов спорта - базовые. "Коньки, санный спорт, бобслей, тяжелая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, и практически в каждом из этих видов у нас есть серьезные достижения. Спортивная аэробика - первое золото чемпионата мира в этом году, два даже золота за всю историю российской спортивной аэробики", - сказал Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

А принять участие в фестивале и попробовать получить знак ГТО легко. Нужно только заранее зарегистрироваться на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.