Летний фестиваль "Дом.ру FEST": иркутяне смогли найти занятие по душе 18:18, 13 августа 2018 г.



Концерт популярной группы ARTIK&ASTI собрал в Иркутске более десяти тысяч зрителей. Он стал финальным аккордом большого летнего семейного фестиваля. В сквере Кирова разместили десять тематических зон, где любой мог найти себе занятие: попробовать себя в роли дизайнера или визажиста, поиграть в спортивные игры или просто посмотреть любимое кино.

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Летний фестиваль "Дом.ру FEST" - проходит впервые в России. Стартовая площадка - Иркутск. Следующим его встретит Волгоград. Фестиваль поделен на десять зон. Каждая за известным телеканалом. Дизайн, секреты макияжа, спорт, кино. Например, всем гостям предлагали поиграть в гольф или уютно расположиться в импровизированном кинотеатре. А с любителями кулинарии известные в Иркутске повара делились небольшими секретами. А на этом мастер-классе известные на всю страну дачные феи показывали участницам, как обычными овощами украсить летний стол. Получилось ярко и небанально. А главное, вдохновляюще. Главный совет для дачников, чтобы на их участках было разнообразие: овощи, ягоды.

Ольга Платонова и Октябрина Ганичкина, ведущие программы "Дачные феи": Чтобы дети могли их есть. Мы за лето должны все-все витамины запасти. Напитаться ими. Раз уж ты про детей сказала, то я добавлю: работайте на своих дачах вместе с детьми. Приучать их к труду. Будет вам помощь.

Михаил Ковалев, представитель компании "Дом.ru": Летний отдых фестивального формата, где любой может интересно провести день с семьей. На любой из десяти зон. Дизайн, еда, спорт - все, что угодно душе. Всем нравится, все ходят счастливые и улыбаются, все отдыхают.

Завершился фестиваль большим концертом группы ARTIK&ASTI. Популярным музыкантам подпевали десять тысяч зрителей.