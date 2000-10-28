Четырехлетний ребенок в Иркутске выпал из окна и погиб 16:58, 13 августа 2018 г.



Несчастный случай произошел сегодня в Ново-Ленино. По предварительной информации, мальчик остался в комнате один, без присмотра. Он забрался по дивану на подоконник, облокотился на москитную сетку и сорвался вниз. Ребенок упал на асфальт и скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Во время несчастного случая мать ребенка находилась в соседней комнате.

"Известно, что малыш воспитывался в полной, благополучной семье, не состоящей на учете в ПДН. Он был единственным ребенком в семье. Следователями сейчас устанавливаются обстоятельства и условия произошедшего, по окончанию доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Юлия Крицкая, старший помощник руководителя СУ СКР по Иркутской области.