Иркутянин Сергей Микаев прошел отбор в космонавты и может полететь на Луну 14:51, 13 августа 2018 г.



О результатах специального отбора объявил Роскосмос. Уроженец Иркутска, командир авиационного звена вошел в восьмерку лучших. Сейчас Сергей Микаев служит в Приморском крае. Участники отбора прошли несколько этапов. Специалисты проверяли профессиональную пригодность, необходимые знания. Кроме того, оценивалось здоровье, психологические качества и физподготовка кандидатов. Сейчас те, кому удалось пройти отбор, отправятся в центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Они будут работать по программе Международной космической станции и, возможно, полетят к Луне.