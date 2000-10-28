Парки и скверы в областном центре реконструируют 14:47, 13 августа 2018 г.



Строители уже приступили к работе. Территорию благоустроят и сделают безопасной. Где ждать изменений, расскажем далее.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Этот сквер в Иркутске-II пока неухоженный и безымянный. Но вскоре все изменится. Здесь появятся лавочки, клумбы, архитектурные формы, игровая площадка и новые деревья. Планируют высадить живую изгородь. Жители района давно хотели, чтобы парк привели в порядок. Излюбленное место для прогулок нуждалось в реконструкции. Тем более здесь есть памятник, который необходимо сохранить.

Новую жизнь получит и роща "Молодежная" в Ново-Ленино. Жители выступили с просьбой благоустроить пешеходную дорожку, которая ведет в парк. Из-за отсутствия освещения здесь часто происходили несчастные случаи и преступления. Но это останется в прошлом. Скоро дорожка станет безопасной. Ее заасфальтируют, появятся скамейки, урны и место для отдыха. "В основном данный проект направлен на безопасное передвижение для жителей Ново-Ленино. Везде присутствует доступная среда, абсолютно везде включены дополнительные парковки, остановочный пункт. Для маломобильных групп все обустроено", - сказала Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

В сквере "Россия" приступили к строительству многофункционального стадиона. Также обустроят футбольное поле с искусственным покрытием, воркаут. Играть и заниматься здесь смогут все любители активного образа жизни. Самый главный критерий: площадки должны быть удобными и безопасными. За выполнением работ следит мэр города Дмитрий Бердников. Градоначальник отметил, что создание доступных современных спортивных зон необходимо. "Мы за несколько ближайших лет должны школьные и спортивные площадки привести в порядок. Я об этом говорил, говорю и буду говорить. Иначе мы не вырастим чемпионов, которых хотим видеть, не вырастим гармонично развитых людей, если у них не будет нормальных, качественных условий для занятий спортом. У детей особенно", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

До конца года в Иркутске новую жизнь получат 12 парков и скверов. За их благоустройство и реконструкцию голосовали сами жители в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".