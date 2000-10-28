Эльвира Байрамова: реестровые ошибки - это довольно частая процедура 14:41, 13 августа 2018 г.



Мы уже рассказывали о двух семьях, которые делят участки в предместье Радищева Иркутска. Междоусобица длится уже 4 года. У каждой стороны есть свой единственно правильный план участка и даже свой кадастровый инженер. И, как пояснили в Росреестре, подобные ошибки кадастровых инженеров бывают нередко. При этом если количество недочетов превышает три за 10 лет, кадастровый инженер попадает в черный список. Только за последние полгода исправили 320 таких ошибок. Процедура эта бесплатная и занимает не более 5 рабочих дней.

"Рекомендовано, конечно, прежде всего, осуществлять согласование местоположения границ со смежными землепользователями. В данном случае кадастровый инженер осуществляет подготовку акта согласования местоположения границ. Ну единственным исключением, которое установлено законом, является, что границы согласовываются исключительно правообладателями. На самом деле качество оставляет желать лучшего, кадастровые работы зачастую кадастровыми инженерами проводятся картометрически, не выезжая на место. Поэтому реестровые ошибки - это довольно частая процедура", - прокомментировала Эльвира Байрамова, начальник отдела кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Иркутской области.