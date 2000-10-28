Скорость, точность и азарт. В День физкультурника в Иркутске прошел турнир по уличному баскетболу "Оранжевый мяч". Всероссийские массовые соревнования собрали игроков из разных районов области.
На площадке перед дворцом спорта "Труд" страсти кипят нешуточные. Хотя соперники еще очень молоды, борются они в полную силу. В стритболе больше энергии и динамики, чем в традиционном баскетболе. Он появился в 50-е в бедных кварталах США и вышел из уличной культуры. "Хочется бороться, какая-то есть агрессия к противнику, чтобы сражаться более грубо для достижения победы. Если ты будешь мягким на площадке, то тебя задавят, победы не видать. Следующее - это команда, то есть если ты играешь один, тебе тоже не победить, без команды ты никуда", - делится Антон Шептунов, капитан команды, г.Зима.
Игра идет в одно кольцо по олимпийской системе - на выбывание. Победителей определили в трех возрастных группах. В самой старшей у мужчин лучшей стала команда с парадоксальным названием "Карлики". "Команда называется "Карлики", потому что мы все маленькие по сравнению с нашими соперниками. Так что дело не в росте, главное - стремление и характер, и вот результат. Ребята все наши, все мы играем на площадке и встречаемся также на соревнованиях. Хотелось бы, чтобы больше ребят принимали участие. Молодых стало больше, приятно смотреть, площадки начали отстраивать", - говорит Вячеслав Потанин, капитан команды "Карлики", г.Иркутск.
Цель всероссийского массового турнира "Оранжевый мяч" - привлечь к стритболу как можно больше людей. Ведь для игры достаточно ровной площадки и одного кольца. Команду из четырех человек - трех основных и запасного - могут собрать друзья, коллеги, соседи, одноклассники. В турнире могут участвовать все, каждый год его проводят министерство спорта и федерация баскетбола. "Баскетбол три на три, он уже включен в программу Олимпийских игр, поэтому, конечно, это большой шаг в развитии баскетбола и стритбола, в частности. И федерация баскетбола пропагандирует и популяризирует этот вид спорта. Более скоростной, более динамичный, нет градаций четких, как разыгрывающий или центровой, допустим, если брать чемпионов - команда Сербии, они все примерно одного роста, то есть немножко другая там и тактика, и физическая кондиция - все другое", - рассказал Юрий Ковалев, президент федерации баскетбола Иркутской области.
В этом году на "Оранжевый мяч" собрались 35 команд из Иркутска, Шелехова, Усолья, Зимы, Тайшета, Иркутского района. Если начать тренироваться сейчас, уже через год можно будет выйти на площадку и бороться за победу.