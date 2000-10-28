Турнир "Оранжевый мяч" собрал 35 команд со всей Иркутской области 14:36, 13 августа 2018 г.



Скорость, точность и азарт. В День физкультурника в Иркутске прошел турнир по уличному баскетболу "Оранжевый мяч". Всероссийские массовые соревнования собрали игроков из разных районов области.

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На площадке перед дворцом спорта "Труд" страсти кипят нешуточные. Хотя соперники еще очень молоды, борются они в полную силу. В стритболе больше энергии и динамики, чем в традиционном баскетболе. Он появился в 50-е в бедных кварталах США и вышел из уличной культуры. "Хочется бороться, какая-то есть агрессия к противнику, чтобы сражаться более грубо для достижения победы. Если ты будешь мягким на площадке, то тебя задавят, победы не видать. Следующее - это команда, то есть если ты играешь один, тебе тоже не победить, без команды ты никуда", - делится Антон Шептунов, капитан команды, г.Зима.

Игра идет в одно кольцо по олимпийской системе - на выбывание. Победителей определили в трех возрастных группах. В самой старшей у мужчин лучшей стала команда с парадоксальным названием "Карлики". "Команда называется "Карлики", потому что мы все маленькие по сравнению с нашими соперниками. Так что дело не в росте, главное - стремление и характер, и вот результат. Ребята все наши, все мы играем на площадке и встречаемся также на соревнованиях. Хотелось бы, чтобы больше ребят принимали участие. Молодых стало больше, приятно смотреть, площадки начали отстраивать", - говорит Вячеслав Потанин, капитан команды "Карлики", г.Иркутск.

Цель всероссийского массового турнира "Оранжевый мяч" - привлечь к стритболу как можно больше людей. Ведь для игры достаточно ровной площадки и одного кольца. Команду из четырех человек - трех основных и запасного - могут собрать друзья, коллеги, соседи, одноклассники. В турнире могут участвовать все, каждый год его проводят министерство спорта и федерация баскетбола. "Баскетбол три на три, он уже включен в программу Олимпийских игр, поэтому, конечно, это большой шаг в развитии баскетбола и стритбола, в частности. И федерация баскетбола пропагандирует и популяризирует этот вид спорта. Более скоростной, более динамичный, нет градаций четких, как разыгрывающий или центровой, допустим, если брать чемпионов - команда Сербии, они все примерно одного роста, то есть немножко другая там и тактика, и физическая кондиция - все другое", - рассказал Юрий Ковалев, президент федерации баскетбола Иркутской области.

В этом году на "Оранжевый мяч" собрались 35 команд из Иркутска, Шелехова, Усолья, Зимы, Тайшета, Иркутского района. Если начать тренироваться сейчас, уже через год можно будет выйти на площадку и бороться за победу.