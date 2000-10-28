Инспекторы ГИМС помогли спасти туристов на Байкале 14:27, 13 августа 2018 г.



Вместе с протоколом получили номер телефона, который спас жизнь. Инспекторы ГИМС помогли туристам на Байкале в Слюдянском районе. Четверо ангарчан на резиновой лодке решили доплыть до живописного места, а на обратную дорогу топлива не хватило. До берега было еще 30 километров.

Мужчины пытались доплыть на веслах, но ветер Баргузин поднял волнение на воде и уносил лодку дальше от берега. Один из мужчин вспомнил, что пару часов назад их остановили инспекторы ГИМС. За отсутствие нескольких жилетов туристам выписали протокол с номером телефона. Его и набрали мужчины, чтобы попросить помощи. Патруль примерно знал, где может находиться лодка, ведь о маршруте туристов расспросили во время остановки. Через полчаса лодку наши, мужчин доставили до берега.