Иркутские памятники архитектуры зачастую представляют угрозу жизни и здоровью людей 18:32, 10 августа 2018 г.



В реанимации в очень тяжелом состоянии находится женщина, которой на голову упала балясина. Декоративный элемент в четверг отвалился от здания на улице Дзержинского в Иркутске. Сейчас проверку проводят и полиция, и областные власти. Съемочная группа программы "Новости" провела свое исследование, чтобы понять, насколько безопасно ходить возле иркутских памятников архитектуры.

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Лужа крови на асфальте наглядно показывает, насколько сильным оказался удар. Деревянный декоративный элемент прилетел с крыши памятника истории и культуры начала ХХ века - известной "Аптеки № 1". Ольга Шечкова рассказывает: на месте пострадавшей могла быть ее 13-летняя дочь. Они как раз вышли из автобуса и стояли у аптеки. "Женщина, которая получила травму, куда-то спешила явно. Она с покупками была, с сумками, и я услышала глухой стук какой-то. И немножко мы затормозили, а женщина эта пробегала мимо и дочь мою оттолкнула, и в этот момент вот эта балясина упала", - сообщила Ольга Шечкова, очевидец происшествия.

Сейчас за жизнь 64-летней женщины борются врачи. А с фронтона здания сегодня убрали все балясины. Впрочем, их оставалось не так много. Очевидно, падали декоративные элементы до этого не раз. Вот только до сих пор всем везло. Сейчас сотрудники службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области "устанавливают актуальный состав собственников здания аптеки для принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки". По результатам собственника обяжут восстановить элементы декора и, возможно, оштрафуют за плохое содержание памятника. Штраф для юридических лиц – 100 тыс. рублей.

Между тем в центре Иркутска домов, которые могут грозить опасностью, не так уж мало. В Пионерском переулке на голову 9-летней девочке падал большой кусок штукатурки, а на Карла Маркса как-то обвалился балкон третьего этажа. "Я своими глазами видела, как упал этот балкон. Мы гуляли поздно вечером, но на улице было достаточно оживленно. Балкон упал, в 10 метрах от него были люди. Но то, что никто не пострадал, это была именно случайность", - говорит Татьяна Алексеева, очевидец.

Если несчастный случай заканчивается смертельным исходом, в дело вступает следственный комитет, если кто-то пострадал, может обратиться в прокуратуру и взыскивать ущерб через суд. За состояние домов отвечают собственники либо, когда их много, управляющая компания. Но принудить кого-то сделать ремонт, пока гром еще не грянул, бывает очень непросто.

Заботиться о своей безопасности самостоятельно - вот что можно пожелать жителям Иркутска. Домов, которые требуют ремонта, в Иркутске немало. Про один из них мы уже рассказывали несколько раз. Но воз, как говорится, и ныне там. Остается только ждать, когда на чью-нибудь голову прилетит очередной кусок штукатурки.