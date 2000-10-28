В ДТП с маршрутным автобусом в Шелеховском районе травмы получили 12 человек 18:25, 10 августа 2018 г.



Маршрутка с пассажирами перевернулась в Шелеховском районе. Пострадали 12 человек. ДТП произошло на 37-м километре трассы "Сибирь". Микроавтобус столкнулся с кроссовером "Киа Спортэдж". От лобового удара обе машины перевернулись. На месте работали сотрудники ГИБДД и три бригады скорой помощи.

Двоих пассажиров - женщину и ребенка - отправили в больницы Иркутска, где позже их отпустили на амбулаторное лечение. Еще два человека от госпитализации отказались. Остальных доставили в шелеховскую больницу. "Восемь пациентов бригадами скорой помощи были доставлены в приемный покой, где уже их ожидала врачебная бригада. Все пациенты осмотрены врачами разных специальностей, проведены им диагностические исследования. Оказана медицинская помощь, и все пациенты были направлены на амбулаторное лечение", - сообщила Оксана Вельм, главный врач Шелеховской ЦРБ.

У одной из женщин диагностировали перелом, но лечиться она тоже будет на дому. Скорее всего, серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что скорость автомобилей была невысокая. Сейчас следователи и сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.