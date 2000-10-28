Маленькая ангарчанка Полина Ермолова нуждается в помощи неравнодушных людей 18:20, 10 августа 2018 г.



Она все понимает, но объяснить своих чувств не может. У маленькой Полины из Ангарска детский церебральный паралич. Врачи верят, как только ребенок научится самостоятельно ходить, развитие пойдет быстрее. Помочь в этом девочке может специальный аппарат. В эфире рубрика "Требуется помощь".

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Еще совсем недавно даже маленькое препятствие для Полины было непреодолимым. Малышка родилась с тугим обвитием пуповины. Из-за недостатка кислорода произошло поражение головного мозга. Месяц Полина провела в отделении патологии новорожденных. Потом были десятки обследований. И пожизненный диагноз - детский церебральный паралич. Мама девочки до сих вспоминает то тяжелое время со слезами на глазах. "В год и три нам поставили диагноз такой страшный. И вот можно сказать, что уже четыре годика, а половина из этого в реабилитационных центрах, в больницах провели. Постоянно ЛФК, постоянно массажи, постоянно мануальная терапия, лекарственная терапия. Хочется ей помочь, чтобы у нее получилось все, адаптировать ее к окружающему", - говорит Марина Ермолова, мама Полины.

Чтобы каждый день заниматься с ребенком, Марине пришлось уйти с работы. Муж не смог смириться с болезнью ребенка. Семья распалась. И теперь женщина одна воспитывает двоих детей. Но, несмотря на жизненные трудности, Полина показывает большой прогресс. Девочка сказала свои первые слова, пытается ходить с поддержкой и общаться с другими детьми. Она все понимает, но вот объяснить свои чувства и эмоции получается не всегда, говорит бабушка малышки. "Я, когда прихожу, сразу начинаю с ней книжки читать. И я спрашиваю: Полиночка, давай будем читать книжку, какую будем читать тебе книжку сегодня? Она глазками показывает какую, она не может показать ручкой. И она начинает потом улыбаться. Улыбается и улыбается", - рассказывает Светлана Марьенко, бабушка Полины.

Врач советует Полине ежедневно заниматься на тренажере Гросса. Специальное устройство построено таким образом, чтобы, не сковывая движения верхних и нижних конечностей, ребенок мог передвигаться не только вдоль, но и вокруг своей оси. Упражнения позволяют восстановить подвижность больных после тяжелых спинномозговых травм, инсультов, различных заболеваний опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Но стоит тренажер очень дорого - больше ста тысяч рублей. Помочь Полине может каждый. Для этого необходимо отправить СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Сообщение стоит 75 рублей. Необходимые реквизиты есть также на сайте Русфонда.

Через неделю Полине Ермоловой исполнится четыре года. И она очень надеется на чудо. Что на день рождения ей подарят то, что сможет ее исцелить и сделать такой же, как сверстники.

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Назначение платежа: организация лечения Ермоловой Полины. НДС не облагается