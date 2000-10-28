Фестиваль "DOM.RU FEST" представит иркутянам все многообразие телевизионных каналов 17:31, 10 августа 2018 г.



Почувствовать себя участником известной телепередачи или даже героем телесериала. Теперь такая возможность появится у иркутян. В областном центре впервые пройдет летний фестиваль "DOM.RU FEST". На площади сквера Кирова появятся 10 тематических зон, которые отражают многообразие телевизионных каналов.

Например, Eurosport организует турниры по мини-гольфу и большому теннису. А ParamountComedy пригласит в кинотеатр под открытым небом, где можно будет посмотреть лучшие эпизоды культовых комедийных сериалов. Телеканал "Бобёр" проведет уроки по дизайну и флористике, а SonyChannel – по стилю и красоте по мотивам сериала "Секс в большом городе". На зоне "Дом.ru" можно будет отправиться в виртуальное космическое путешествие. Самых юных гостей ожидают мастер-классы по робототехнике и кулинарии. "Мы рады представить в Иркутске новый фестивальный формат летнего отдыха. Вместе с мировыми телеканалами и гостями мероприятия мы раздвинем границы телевидения. И надеемся, что каждый, кто придет на DOM.RUFEST, найдет для себя интересное и увлекательное занятие по душе. А наши музыкальные гости позволят создать особую атмосферу", - сказал Михаил Ковалев, представитель телеком-оператора.

Затем на сцене выступят популярные иркутские группы "Меланж", "Burrn" и "БотаникалГардэн". Завершится все открытым концертом ARTIK&ASTI - лучшей поп-группой 2018 года по версии "МУЗ-ТВ". Ориентироваться на площадках и вовремя узнавать об интересных событиях поможет одноименное мобильное приложение. Фестиваль пройдет при поддержке администрации Иркутска. На площади сквера Кирова 12 августа с 11.00 до 22.00. Вход свободный.