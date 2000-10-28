Один миллион квадратных метров жилья намерены возвести строители в Иркутской области 17:27, 10 августа 2018 г.



Один миллион квадратных метров жилья - вот цель, которую поставили себе строители Иркутской области. До ее достижения осталось не так много. По прогнозам, уже в этом году область получит 950 тысяч квадратов. И это не просто цифра. Это возможность для жителей купить новое жилье, которое всегда считалось началом новой жизни. В целом строительная отрасль переживает сейчас подъем, в ней заняты десятки тысяч специалистов. А уровень работы требует высокой квалификации.

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Более 6 тысяч крупных строительных компаний работают в Иркутской области. Отрасль предоставляет рабочие места десяткам тысяч жителей региона. Но есть еще одна особенность, характерная только для этого сегмента экономики. "Строительная отрасль всегда работает на тот регион, в котором она находится. То есть строительная отрасль потребляет продукты, которые находятся в этом регионе, и все, что делает строительная отрасль, все в этом регионе и остается. Не только то, что производит, и налоги платит в этом регионе", - говорит Денис Воронов, эксперт строительной отрасли.

Пожалуй, одна из наиболее серьезных проблем для застройщиков сегодня - это изменения в законе о долевом строительстве, связанные с системой финансирования. Теперь оплачивают строительство не дольщики, а банк. И, тем не менее, тенденция такова: рост жилищного строительства в течение ближайших лет будет продолжаться. "Строительная отрасль является локомотивом экономики Иркутской области. Безусловно, для того чтобы поддерживать заданные темпы, необходимы уверенность в завтрашнем дне, целеустремленность. Я думаю, что строители Иркутской области данными качествами обладают. Факты налицо. Я благодарен строителям нашего региона за то, что они делают наш город красивым и комфортным для жизни", - сказал Александр Друзенко, руководитель СРО "Дорстрой".

Также Александр Друзенко отметил постоянный рост технологичности этого производства. Знания, которые нужны в строительстве, постоянно должны обновляться. Важно и то, что сейчас огромное внимание уделяют благоустройству территорий, в первую очередь в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". А среди крупнейших социальных объектов новые школы, которые еще на этапе возведения получили статус школы будущего.